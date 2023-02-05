377 مجمعا تعدينيا في السعودية بمساحة 44.36 ألف كيلو متر مربع

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المجمعات التعدينية في المملكة بلغ نهاية 2022 نحو 377 مجمعا، بمساحة إجمالية 44.36 ألف كيلو متر مربع.

وتوزعت المجمعات التعدينية على 13 منطقة، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ 76 مجمعا، تلتها منطقة الرياض بـ 60 مجمعا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 53، ومنطقة عسير بـ 34، والمنطقة الشرقية بـ 25، ومنطقة نجران بـ 24 مجمعا، ومنطقة القصيم بـ 23 مجمعا، ومنطقة الجوف بـ 20، ومنطقة الباحة بـ 17 مجمعا، ومنطقة حائل بـ 16، ومنطقة تبوك بـ 14 مجمعا، ومنطقة جازان بـ 11، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 4 مجمعات.

وتتوزع من حيث نوع المعادن على أكثر من 20 معدنا مختلفا، من بينها البحص، والذهب، والحديد، والنحاس، والجرانيت، والرخام.

وأفادت الوزارة بأن عدد مواقع الأحزمة المتمعدنة في المملكة حتى نهاية 2022 بلغ 35 موقعا، وهي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على عديد من الرواسب المعدنية، وتقع على مساحة إجمالية تزيد على 305 آلاف كيلو متر مربع، وتعادل 14 في المائة من مساحة المملكة، كما أن 94 في المائة من مساحة هذه المواقع تقع ضمن نطاق الدرع العربي البالغة مساحته 622 ألف كيلو متر مربع، إضافة إلى أن نسبة قيمة الثروات الخام المعدنية في هذه الأحزمة المتمعدنة تقدر بنحو 75 في المائة من قيمة المخزون الجيولوجي في المملكة، الذي يقدر بخمسة تريليونات ريال سعودي.

وتتوزع الأحزمة المتمعدنة على مناطق المملكة بتسعة أحزمة في مكة المكرمة وسبعة في عسير وستة في الرياض وخمسة في تبوك وأربعة في المدينة المنورة واثنين في الباحة وواحد في القصيم وواحد في نجران.

كما تتوزع الأحزمة المتمعدنة من حيث النوع على 16 حزاما للذهب و15 للكبريتيدات وثلاثة أحزمة للنيكل وحزام واحد للزنك.

يذكر أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو لقطاع التعدين، وفقا لنظام الاستثمار التعديني.

كما تهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية -التي تتضمنها اللوائح- تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.