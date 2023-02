مؤتمر ليب 23 .. حلول تقنية واعدة تقدمها السعودية للعالم

تنطلق في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر ليب 23 التقني الدولي غدا الإثنين، بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميا في مجالات التقنية والابتكار.

وسيشهد أعمال المؤتمر، الذي يأتي بشعار "نحو آفاق جديدة" عرضا لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.

ويستمد ليب 23 أهميته من خلال اهتمامه بمستقبل التقنية ودورها الفعال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية لرفع الوعي التقني بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزا رئيسا للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعبا مهما في عملية التحول الرقمي محليا وعالميا.

ويستضيف مؤتمر "ليب" التقني الدولي بنسخته الثانية، أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم من قادة الشركات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناع القرار، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في المجالات التقنية والابتكارية.

ويتحدث في المؤتمر قيادات تنفيذية من كبرى الشركات التقنية الرائدة علميا مثل أرامكو السعودية، ونيوم، ومايكروسوفت، وأوراكل، وشركة هواوي، وشركة زووم، وشركة إريكسون، وشركة HPE.

كما ستستعرض شركة AuveTech أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، ولأفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي يستضيف المؤتمر شركة bHaptics المختصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، كما ستقدم شركة Mirror بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية PINKO لزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.

ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات يقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت Geminoid الذي يشبهه، والذي سيشارك في العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلة.

كما يستضيف المؤتمر رائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تشارك شركة Magic Keys في المعرض، وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها التقنية.

ومن بين الشخصيات القيادية المتحدثة والمشاركة في المؤتمر، الرئيس التنفيذي لشركة نانوراكس ورئيس المحطات الفضائية الدولية جيفريمانبر، ولاعب كرة القدم السابق والمستثمر التقني تيري هنري، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي ويست هام يونايتد كارين بريدي، والرائدة في مجال الابتكارات جيتانيالي راو، ورائدة الفضاء الدكتورة سيان بروكتور، وبطل العالم في الملاكمة أنثوني جوشوا، والمستثمر والمؤسس لجامعة دريبر تيم دريبر، ورائدة الفضاء سوسان كيلرين، والمذيع والصحافي في سكاي نيوز آدم بولتون.

كما سيشارك في أعمال المؤتمر رائد الأعمال، والمستثمر جيمس كان، ورائد الأعمال ستيفن بارتليت، والمؤسس لصندوق التقني Accel براشانت براكاش، والمؤسسة المشاركة لشركة MamaEarth غزال الاغه، المستثمر والشريك العام لـ SOSV وليام باو بين، والمؤسسة لشركة Experior VC كينجا ستانيسلافسكا، والرئيسة والمؤسسة Women of the World كارين دي ماير، ونائبة الرئيس في شركة The Estee Lauder Companies سول رشيدي، وكبيرة علماء اتخاذ القرار في Google كاسي كوزيركوف، والباحث في الذكاء الاصطناعي والرئيس تنفيذي لشركة SingularityNET د. بينجامين جورتزيل، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة IBM بيتسي جريتوك، المستثمر الملائكي نائب الرئيس في شركة Meta لوك فينسنت، ورئيس شركة في إم وير سوميت ضوان، وكبيرة المراسلين في مجموعة ITV News المقدمة ديزي ماكاندرو.