مذكرة تفاهم سعودية - عمانية لتحفيز استثمارات المدن والمناطق الاقتصادية

وقعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بعمان، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العماني، الذي أقيم أخيرا في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أن مذكرة التفاهم التي وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن الجانب العماني الدكتور علي السنيدي رئيس الهيئة العمانية ارتكزت على تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع تبادل الدراسات المتعلقة بالإعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى وضع إطار عمل وتأسيس فريق مشترك لعقد ورش وحلقات حوارية بين الجانبين سنويا تجمع المشرعين والمصنعين والشركات اللوجستية والمستثمرين، لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، والأنشطة ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دفع وتسريع حجم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد الجانبان من خلال هذه المذكرة سعيهما المشترك إلى تطوير برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع الجهات المسؤولة عن المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى العمل على إطار وخطة عمل لحوكمة تحقيق الأهداف المشتركة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن حرص جميع الأجهزة الحكومية في السعودية وعمان على تحقيق تطلعات القيادتين في دعم العلاقات وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين والمتمثلة تحديدا بالإعداد لإطلاق أعمال تأسيس منطقة اقتصادية خاصة في محافظة الظاهرة العمانية، وذلك تفعيلا للتوجيه الكريم بالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من المنفذ البري بين المملكة وعمان، ودراسة تأسيس منطقة اقتصادية خاصة يعود خيرها على كلا الجانبين في إطار السعي نحو تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأسدلت وزارة الاستثمار الستار أمس الأول على معرض "الصناعات السعودي - العماني" الذي نظمته في الرياض وسط تفاعل وحضور كبيرين من الزوار تجاوز الـ25 ألف زائر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و300 شركة من البلدين في قطاعات متعددة، وبحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات القطاعين العام والخاص.

وبحسب وزارة الاستثمار نجح المعرض في تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة، إضافة إلى التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص في البلدين، من خلال اللقاءات الثنائية بين الجانبين لتحديد الفرص وتقديم سبل الدعم لتحقيقها وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية تسهم في تنمية وازدهار الأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية، بما يحقق التكامل الاقتصادي المرتبطة برؤيتي المملكة 2030 وعمان 2040.

وشهد المعرض على مدار أيامه الأربعة حضورا كثيفا من الزوار من داخل المملكة وخارجها، تعرفوا خلالها عن قرب على الصناعات الموجودة، والموروث الثقافي والإنساني المشترك، مستمتعين بتجربة فريدة جمعت الاستثمار والثقافة في مكان واحد، كالمشغولات اليدوية والحلي، والأكلات الشعبية، والتمتع بالعروض الفلكورية التي صاحبت المعرض.

وترجم معرض "الصناعات السعودي - العماني" متانة العلاقة بين البلدين في جميع الأصعدة، ودورها في تفعيل الشراكة في القطاعات ذات الأولوية لدفع استدامة الاقتصاد، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتقوية أواصر العلاقات السعودية - العمانية من أجل رفاهية الشعبين.

يذكر أن المعرض نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركائها، بالتزامن مع منتدى "الاستثمار السعودي - العماني" 2023 تحت شعار "شراكة وتكامل" في الرياض خلال الفترة 1 - 4 فبراير، والذي شهد توقيع 13 مذكرة تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين، في قطاعات متعددة كالبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصحية، والخدمات اللوجستية، والترفيه والابتكار.