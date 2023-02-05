الأسهم السعودية تسجل أكبر خسارة يومية في 2023

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بأعلى وتيرة خلال العام الجديد، ليستمر تراجع المؤشر العام للجلسة الخامسة مع ضغوط أسهم البنوك والطاقة وكذلك المواد الأساسية.

قاد سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي الضغط على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما 1.5 و1.9 في المائة، فيما انخفض سهم بنك الرياض 3.5 في المائة، مسجلا أدنى إغلاق في عام.

أغلقت الأسهم في وول ستريت على انخفاض خلال تعاملات الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ مخاوف بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع الفائدة بشكل كبير.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 143 نقطة أو ما يعادل 1.3 في المائة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10558 نقطة، وسط تعاملات بلغت 3.7 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 213.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 305 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي، دار الأركان وكذلك أمريكانا.

إلى ذلك، صعدت أسهم 46 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم أمريكانا بمكاسب 4.8 في المائة، تلاه مكة المرتفع 3.9 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 172 شركة تصدرها سهم اليمامة للحديد 5.1 في المائة تلاه طباعة وتغليف وأميانتيت بأكثر من 4.5 في المائة.