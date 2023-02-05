وزير الخارجية وولي عهد الكويت يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل الشيخ مشعل الصباح ولي عهد الكويت، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور الشيخ سالم الصباح وزير خارجية الكويت.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.