أنت هنا

أسواق الأسهم- السعودية

6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 120 مليون ريال

6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 120 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 6 صفقات خاصة  بقيمة 120 مليون ريال على نحو 10.8 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات والصناديق المدرجة في السوق الرئيسة، وذلك على النحو التالي:

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

الخبير ريت

6.76

1,600,000

10,816,000

دار الأركان

11.68

2,000,000

23,360,000

دار الأركان

11.68

3,000,000

35,040,000

دار الأركان

11.68

3,700,000

43,216,000

الإعادة السعودية

16.22

389,389

6,315,890

الإعادة السعودية

16.22

79,228

1,285,078
 

 

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية