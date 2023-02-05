6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 120 مليون ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 6 صفقات خاصة بقيمة 120 مليون ريال على نحو 10.8 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات والصناديق المدرجة في السوق الرئيسة، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الخبير ريت 6.76 1,600,000 10,816,000 دار الأركان 11.68 2,000,000 23,360,000 دار الأركان 11.68 3,000,000 35,040,000 دار الأركان 11.68 3,700,000 43,216,000 الإعادة السعودية 16.22 389,389 6,315,890 الإعادة السعودية 16.22 79,228 1,285,078