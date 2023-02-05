6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 120 مليون ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 6 صفقات خاصة بقيمة 120 مليون ريال على نحو 10.8 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات والصناديق المدرجة في السوق الرئيسة، وذلك على النحو التالي:
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
الخبير ريت
|
6.76
|
1,600,000
|
10,816,000
|
دار الأركان
|
11.68
|
2,000,000
|
23,360,000
|
دار الأركان
|
11.68
|
3,000,000
|
35,040,000
|
دار الأركان
|
11.68
|
3,700,000
|
43,216,000
|
الإعادة السعودية
|
16.22
|
389,389
|
6,315,890
|
الإعادة السعودية
|
16.22
|
79,228
|
1,285,078
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