الأسهم السعودية تهبط 1% وتتداول دون مستوى 10600 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم 1 في المائة، ليفقد المؤشر العام 100 نقطة.

و قاد تراجع السوق، قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم قطاع الطاقة، فيما يتداول المؤشر العام دون مستوى 10600 نقطة.

وقاد سهم مصرف الراجحي الضغط على حركة السوق بعد تراجعه 1.7 في المائة، بينما تراجعت أسهم أرامكو السعودية بـ 1 في المائة.

وكانت الأسهم في وول ستريت أغلقت على انخفاض خلال تعاملات الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ مخاوف بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع الفائدة بشكل كبير.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 51 شركة بصدارة بعض أسهم التأمين، بينما تراجعت أسهم 137 شركة.