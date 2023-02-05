وفاة رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف

ذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم أن الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وحكم مشرف (79 عاما) باكستان لقرابة عشرة أعوام بعد استيلائه على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وأشرف على النمو الاقتصادي السريع للبلاد.

وفي عام 2008، أجريت في باكستان أول انتخابات ديمقراطية في 11 عاما وخسر حزب مشرف. وفي مواجهة مساءلة بغرض العزل في البرلمان تنحى مشرف عن الرئاسة وفر إلى لندن.

وعاد مشرف إلى باكستان عام 2013 لخوض الانتخابات البرلمانية لكن صدر قرار بعدم أهليته للترشح وسمح له بمغادرة البلاد إلى دبي عام 2016.