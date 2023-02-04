أمريكا تسقط منطاد التجسس الصيني

أسقط الجيش الأمريكي اليوم المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

وأوردت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه مخصص لأغراض "التجسس"، أسقطه الجيش قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

في مقاطع الفيديو التي بثتها القنوات التلفزيونية، بدا المنطاد كأنه يسقط عموديا.



وأقرّت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الآلية "انحرفت عن مسارها"، معربًا عن "أسف" بلاده لهذا الانتهاك "غير المتعمد" للمجال الجوي الأميركي.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية أعلنت اليوم تعليق الحركة الجوية في ثلاثة مطارات في جنوب شرق الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وسط جدل حول انتهاك منطاد صيني المجال الجوي للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنها أوقفت الرحلات المغادرة والآتية إلى مطار ويلمنغتون (كارولاينا الشمالية) ومطار ميرتل بيتش الدولي ومطار تشارلستون الدولي (كارولاينا الجنوبية) في إطار إجراء يتعلق بالأمن القومي اتخذته وزارة الدفاع".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها أن واشنطن تعتزم إسقاط المنطاد فوق المحيط الأطلسي.

وكانت ذكرت أنه تم السبت رصد المنطاد الصيني الذي قدرت وزارة الدفاع أنه مخصص لأغراض التجسس، فوق كارولاينا الجنوبية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستتولى أمر المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

ثم في وقت مبكر بعد الظهر، اكتفى بايدن بإظهار إبهامه للأعلى ردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كان سيصدر الأمر بإسقاط المنطاد.

ووفقا لفرانس برس أدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين.