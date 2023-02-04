بعد 9 أعوام من التوقف .. استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطار الريان في حضرموت

استأنف مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم نشاطه في الرحلات الجوية الخارجية، بعد تسع سنوات من التوقف.

وقالت وزارة النقل التابعة للحكومة الشرعية في بيان: "إن المطار استأنف نشاطه بتنظيم أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار جدة في السعودية".

وأفاد بأن أولى الرحلات التابعة للخطوط الجوية اليمنية وصلت من مدينة جدة وعلى متنها نحو 100 راكب وستغادر مرة أخرى إلى جدة وعلى متنها نحو 103 راكبا".

وذكر بحسب "الألمانية" أن إعادة استئناف جميع الرحلات السابقة من وإلى مطار الريان الدولي، تأتي في إطار الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة بالتعاون مع السلطة المحلية بحضرموت، وفي إطار الاهتمام بمطار الريان والمساهمة في إعادة دوره الريادي الذي من شأنه التخفيف عن المواطنين.

ولفت البيان إلى أن هناك إجراء وترتيبات تدار حاليا لإعادة استئناف رحلتي الريان - القاهرة والريان - دبي. وأكد، أن قيادة الوزارة ستعمل على إعادة النشاط الملاحي للمطار.