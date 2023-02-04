الهند ترفع الضرائب على صادرات الوقود وإنتاج النفط الخام 

رفعت الهند الضرائب على الديزل ووقود الطائرات والنفط الخام، المنتج محليا، في أعقاب تغييرات في أسعارها القياسية العالمية.

وبحسب إشعار من الحكومة، تم زيادة الضريبة على تصدير وقود الطائرات بواقع 71.4 في المائة، لتصل إلى 6 روبيات (7 سنتات) للتر، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم.

والرسوم، التي كان قد تم فرضها أولا في يوليو الماضي، ويتم عادة مراجعتها كل أسبوعين، هي الآن في أعلى مستوى لها، منذ أوائل سبتمبر الماضي.

وتم رفع الضريبة على صادرات الديزل، بواقع 50 في المائة، لتصل إلى 7.5 روبية، للتر، وهي أعلى مستوى لها منذ النصف الأول من ديسمبر الماضي .

ويتزامن أحدث ارتفاع مع سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من غد الأحد على الواردات المحمولة بحرا من الوقود المكرر الروسي، وهي خطوة ربما تدعم الطلب على المنتجات من مصافي التكرير الآسيوية.