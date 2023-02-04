وول ستريت تغلق منخفضة بعد نمو قوي للوظائف

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ مخاوف بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع الفائدة بشكل كبير، في حين استقبل المستثمرون مجموعة متباينة من تقارير نتائج الأعمال لشركات كبرى.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 43.38 نقطة يما يعادل 1.04 بالمئة إلى 4136.14 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 193.86 نقطة أو 1.59 بالمئة إلى 12007.24 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 129.96 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 33923.98 نقطة.