ارتفاع مفاجئ في التوظيف الأمريكي وتراجع البطالة إلى أدنى مستوى منذ 5 عقود

حقق قطاع التوظيف في الولايات المتحدة تحسنا غير متوقع الشهر الماضي، بينما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عقود، وفق ما أظهرت بيانات حكومية أمس، رغم الجهود المكثفة لتخفيف النشاط الاقتصادي.

وبحسب "الفرنسية"، قد تكون البيانات الأخيرة مثيرة للقلق بالنسبة لصانعي السياسات، فيما خفف البنك المركزي أخيرا حدة حملته المكثفة للسيطرة على التضخم في ظل مؤشرات إلى تهدئة الوضع الاقتصادي في أكبر قوة اقتصادية في العالم.

لكن الولايات المتحدة خالفت التوقعات لتضيف 517 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير)، أي ضعف الرقم المسجل في كانون الأول (ديسمبر)، بعد تباطؤ في التوظيف استمر خمسة أشهر، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.4 في المائة، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة العمل.

وأضاف التقرير أن "النمو في الوظائف كان واسع النطاق، مدفوعا بالمكاسب التي تم تحقيقها في قطاعي الترفيه والضيافة وفي الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية".

في الأثناء، تباطأ نمو الأجور بعض الشيء مع ارتفاع معدل الإيرادات الساعية بنسبة 0.3 في المائة إلى 33.03 دولار، وفق التقرير.

يشير ذلك إلى أن سوق العمل ما زالت أنشط مما يرغب فيه صانعو السياسات، إذ ارتفع معدل التوظيف بشكل كبير مقارنة بـالرقم المسجل في ديسمبر والبالغ 260 ألفا.

يراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب سوق التوظيف حيث تجاوز الطلب توافر العمال، بينما يسعى أصحاب العمل إلى المحافظة على الموظفين الذين سعوا جاهدين للعثور عليهم خلال فترة الوباء.

في حين تزداد البطالة عادة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الاستدانة، إلا أن معدلها بقي عند مستويات منخفضة تاريخيا في الأشهر الأخيرة.

ويخشى الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن الأجور المرتفعة يمكن أن تغذي التضخم في قطاع الخدمات.

وأكدت روبيلا فاروقي خبيرة الاقتصاد الأمريكي في مجموعة "هاي فريكوينسي إكونوميكس"، أن "البيانات تظهر أن الاقتصاد يوجد فرص عمل بوتيرة سريعة".

ولا تظهر أي مؤشرات إلى تراجع النشاط الاقتصادي رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الإقراض الأساسي ثماني مرات متتالية، بهدف تخفيف الطلب وخفض التكاليف.

وقالت "ما لم يطرأ أي تغيير في سوق العمل، يكمن الخطر في ارتفاع المعدلات أكثر من المتوقع".

قد ينعكس ذلك على مجالات أخرى، مع تراجع في القطاعات التي تتأثر عادة بالفائدة، مثل السكن، على خلفية رفع المعدلات في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة.

ورغم تراجع الزيادات في الأجور، إلا أنها "ما زالت عند مستوى مرتفع"، وفق ما قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي للصحافيين الأربعاء.

وقال "ما زالت عند مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء.. سنعكس الأمر في تقييمنا للتوقعات وهو ما سينعكس بالتالي على سياستنا مع مرور الوقت".

وأعلن البنك المركزي أخيرا رفع معدلات الفائدة بدرجة أقل بينما شدد على أن المعركة ضد التضخم لم تنته.

وبينما ساد التفاؤل حيال اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من التوقف عن زيادة المعدلات، إلا أن البيانات الأخيرة قد تثير شكوكا حيال الوضع.

وتزايد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير مع استمرار قوة سوق العمل، قد يمنح مجلس الاحتياطي متنفسا في معركته لكبح التضخم.

ومن المفترض أن يسمح تقرير الوظائف للمركزي الأمريكي بالحفاظ على وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة وتقليل مخاطر الركود هذا العام.