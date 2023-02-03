«منافسة» لـ «الاقتصادية»: اختبارات ودراسة السوق ببعديها السلعي والجغرافي عند الاندماجات

تدرس الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، تأثير الاندماجات الجديدة في المنشآت القائمة في السوق، والموانع التي تحول دون إتمامها، وفق مبادئ لوائح ونظام المنافسة.

وقال لـ"الاقتصادية" سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، إن عمليات الاندماجات والاستحواذات تعد من عمليات الدورة الاقتصادية، وكثير من المنشآت ترغب في تقليل التكاليف وتعظيم الأرباح عن طريق عمليات الاندماج والاستحواذ، لذلك تعد مهمة لصحة الأسواق.

وأوضح آل مسعود، أن الهيئة تهتم عند استقبال طلب اندماج بدراسة السوق المعنية ببعديها السلعي والجغرافي وعمل اختبارات المنافسة (قياس الحصص السوقية، ونسب التركز، مؤشر هيرفندال هيرشمان) ورؤية موانع الدخول في السوق للتأكد من عدم تأثير الكيان الجديد في اللاعبين الآخرين من خلال الحد من المنتجات ورفع الأسعار.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم دوريا بدراسة قطاعات السوق المختلفة، وعندما تستخلص الدراسة إلى أن القطاع قد يستفيد من عمليات اندماج مكثفة، فإن الهيئة ترفع توصياتها للجهات المنظمة للقطاع المعني والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبين أن الهيئة تعلن دوريا عن طلبها لمرئيات المنشآت والمستهلكين حول القطاع الذي تقوم بدراسته، عندما تكون الدراسة تعدت مراحلها الأولية.

وتلقت "منافسة" 316 طلب تركز اقتصادي خلال 2022، منها 176 طلبا صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بعام 2021، حيث تعاملت مع 128 طلبا كطلبات غبر موجبة للإبلاغ، بينما رفضت طلبا واحدا، ولا يزال 11 طلبا تحت الطلب.

وأوضح آل مسعود أن موافقة الهيئة على 176 طلب تركز اقتصادي، جاءت بعد دراسة كل طلب والتأكد من أن هذه الطلبات لن تؤثر سلبا في عناصر الابتكار والرفاهية والكفاءة.

وأشار إلى استحواذ قطاع الصناعة التحويلية على أكبر نسبة من التوزيع القطاعي لطلبات التركز الاقتصادي الواردة لدى الهيئة في 2022 بنسبة 24 في المائة من إجمالي الطلبات، ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 15 في المائة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8 في المائة.

وحول أبرز الأسواق المعنية التي قامت الهيئة بدراستها ضمن طلبات التركز الاقتصادي خلال 2022، أوضح أنها تتضمن سوق تقنية المعلومات وسوق الصيدليات وسوق الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز.

ووصل عدد طلبات الاستحواذ 149 طلبا من أصل 176 تشكل نسبة 85 في المائة من طلبات التركز الاقتصادي الواردة، فيما بلغ عدد طلبات المشاريع المشتركة 20 طلبا تمثل نسبة 11 في المائة من إجمالي الطلبات، إلى جانب سبع طلبات اندماج تمثل نسبة 4 في المائة.

واستحوذت طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية على ما نسبته 62 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال 2022.