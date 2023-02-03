514 مليار دولار مبيعات لم تشفع لـ «أمازون» .. خسائر في 2022 وسهمها يهوي 6 %

قالت شركة أمازون الأمريكية العملاقة، إن مبيعات التجزئة خلال الربع الرابع كانت أعلى مما توقعه المحللون، لكن المستثمرين ما زالوا يشعرون بخيبة أمل.

وأعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية الخميس، أنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، زادت الإيرادات 9 في المائة على أساس سنوي إلى 149.2 مليار دولار. وكان الخبراء يتوقعون نموا أقل بكثير.

وتسببت التكاليف المرتفعة، بما في ذلك تكاليف التسريح، في تقليص الدخل التشغيلي لعملاق التجارة الإلكترونية إلى 2.7 مليار دولار في الربع الأخير من 2022 مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الربع المقابل لعام 2021.

وانخفض صافي الدخل إلى 278 مليون دولار في الربع الرابع مقارنة بـ14.3 مليار دولار قبل عام، ويرجع ذلك في الأساس إلى تصحيح قيمة الحصة في شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية.

وزادت صافي المبيعات لعام 2022 بنسبة 9 في المائة إلى 514 مليار دولار، ارتفاعا من 469.8 مليار دولار في 2021، بحسب "الألمانية".

وفيما يتعلق بالعام بالكامل، سجلت أمازون خسارة صافية قدرها 2.7 مليار دولار، مقارنة بصافي ربح قدره 33.4 مليار دولار في 2021.

وشملت الخسارة خسائر في التقييم قبل الضريبة بقيمة 12.7 مليار دولار من استثمارها في ريفيان.

ولم تلق هذه الأرقام قبولا حسنا من المستثمرين، مع انخفاض سهم الشركة بنسبة تصل إلى 6 في المائة في فترة بعد ساعات التداول.

وكانت توقعات أمازون للربع الحالي مخيبة للآمال مع توقعات مبيعات تراوح بين 121 و126 مليار دولار وأرباح تشغيلية متوقعة تراوح بين صفر إلى 4 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، فإن الأعمال السحابية المهمة لم تنمو بالقوة المأمولة.

وفي سياق متصل بالنتائج المالية للشركات العالمية، أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، الخميس نتائج أعمالها في الربع الرابع، مسجلة انخفاضا في الأرباح وارتفاعا في الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان، إن صافي أرباحها بلغ 13.62 مليار دولار أو 1.05 دولار للسهم خلال الربع.

يأتي هذا مقارنة بـ20.64 مليار دولار، أو 1.53 دولار للسهم الواحد، في الربع الرابع من 2021. وتوقع المحللون في المتوسط أن تربح الشركة 1.18 دولار لكل سهم.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الأول 1 في المائة لتصل إلى 76.05 مليار دولار، مقابل 75.33 مليار دولار في الربع المقابل لعام 2021.

وتستمر الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة التي بدأت أواخر العام الماضي، في إضعاف النتائج المالية لشركة كوالكوم الأمريكية لنظم المعلومات، مع توقع استمرار تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية، ووجود فائض بالمخزونات لدى الشركات المصنعة خلال النصف الأول من هذا العام على الأقل.

وعلى الرغم من إعلان شركة التكنولوجيا، الخميس، نتائج مالية قوية للربع الأول من السنة المالية، إلا أن توقعاتها للربع الأول الحالي من العام جاءت أقل من توقعات محللي وول ستريت.

وقال كريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، في مؤتمر عبر الهاتف مع محللي وول ستريت، إن الشركة نوهت إلى أنها "ستدير نفقات التشغيل بفاعلية" للتغلب على التباطؤ الحالي.

وقال آمون "إلى جانب الإجراءات التي اتخذناها بالفعل في الربع الأول، نتوقع خفض نفقات التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما بنحو 5 في المائة مقارنة بمعدل التشغيل بنهاية السنة المالية 2022".

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل حول كيفية تقليص التكاليف، بيد أنها تتوقع الاستمرار في الاستثمار في السيارات وإنترنت الأشياء، ومجالات أخرى تهدف إلى تنويع أعمالها بما يتجاوز الهواتف الذكية.

في حين خالفت سلسلة مقاهي ستاربكس العملاقة تقديرات المحللين، على الرغم من إعلانها تحقيق أرباح في الربع الأول، التي ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة الخميس أن إجمالي أرباحها بلغ 855.2 مليون دولار أو 0.74 دولار للسهم. هذا بالمقارنة بـ815.9 مليون دولار، أو 0.69 دولار للسهم، في الربع الأول من العام الماضي.

وباستثناء البنود، أبلغت "ستاربكس" عن أرباح معدلة قدرها 0.75 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وتوقع المحللون أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا تبلغ 0.77 دولار لكل سهم.

وارتفعت إيرادات الربع الأول 8.2 في المائة إلى 8.71 مليار دولار من 8.05 مليار دولار العام الماضي.

بينما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية العملاقة للأدوية أمس، ارتفاع صافي دخلها بواقع 29 في المائة، في الربع الرابع.

واستفادت المجموعة خصوصا من النجاح المستمر لعقار "دوبيكسنت" الأكثر مبيعا، وهو دواء لعلاج الربو والصدفية.

وعلى أساس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بلغ صافي الدخل 1.46 مليار يورو (1.59 مليار دولار)، بارتفاع من 1.13 مليار يورو العام الماضي.

وحققت أرباح السهم نموا بواقع 29 في المائة، لتصل إلى 1.16 يورو من 0.90 يورو قبل عام.

وبلغ صافي دخل الأعمال 2.14 مليار يورو، بارتفاع 23.8 في المائة، من العام الماضي، وحققت إيرادات الأسهم نموا بنسبة 24 في المائة، لتصل إلى 1.71 يورو.

وبلغ صافي المبيعات، حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، 10.73 مليار يورو، بارتفاع 7.3 في المائة، من 9.99 مليار يورو قبل عام.

واستنادا إلى أسعار الصرف الثابتة، ارتفعت مبيعات الشركة بواقع 2.6 في المائة.