الأسهم السعودية تحت ضغط البدائل الاستثمارية المنافسة .. تراجع أسبوعي لـ 14 قطاعا

تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع 119 نقطة فاقدة 1 في المائة لتغلق عند 10701 نقطة، بينما مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، تراجع 23 نقطة بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 1475 نقطة.

جاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، حيث إنه بعد انحسار المعطيات الإيجابية وتحقيق السوق موجة ارتفاع جيدة، فضل متعاملون البيع لجني الأرباح.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة تزيد الضغوط على السوق مع ظهور بدائل استثمارية منافسة، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية.

ومع عدم تحقيق الشركات عوائد منافسة للبدائل الاستثمارية ستبقى الأسهم تحت ضغوط البيع.

ومع إغلاق المؤشر دون متوسط 20 يوما عند 10720 نقطة تقريبا، ستكون السوق أكثر ميلا نحو التراجع، واستمرار التداول دون تلك المستويات ستجعل الضغوط البيعية أشد حدة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 10855 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 10858 نقطة رابحا 0.34 في المائة، بينما الأدنى عند 10650 نقطة فاقدا 1.6 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 10701 نقطة فاقدا 119 نقطة بنحو 1.1 في المائة.

وارتفعت السيولة 15 في المائة بواقع 2.6 مليار ريال، لتصل إلى 20.6 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 122 مليون إلى 734 مليون سهم متداول. أما الصفقات فزادت 227 ألف صفقة لتصل إلى 1.5 مليون صفقة.

أداء القطاعات

تراجع 14 قطاع مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة المواد الأساسية 3.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ3.2 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.1 في المائة.

بينما تصدر المرتفعة "التأمين" 3.7 في المائة، ثم إدارة وتطوير العقارات بنحو 3.4 في المائة، وحل إنتاج الأغذية بـ2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "البنوك" بقيمة 5.4 مليار ريال بما يعادل 26 في المائة، ثم المواد الأساسية بـ18 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 8 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سلامة بنحو 25 في المائة ليبلغ 16.30 ريال، يليه الإنماء طوكيو م بـ14 في المائة ليصل إلى 16.06 ريال، وحل ثالثا سهم سينومي ريتيل 13 في المائة حيث أغلق عند 18.12 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الإنماء ريت الفندقي" بواقع 8.9 في المائة ليغلق عند 9.11 ريال، يليه المجموعة السعودية بـ8.2 في المائة إلى 22.90 ريال، وحل ثالثا سهم سبكيم العالمية بـ5.8 في المائة إلى 36 ريالا.

وحدة التقارير الاقتصادية