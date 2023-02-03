تعديل جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

وافق مجلس الوزراء على إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.

واشتمل الجدول على تعديلات وإضافات تضمنت وظائف سفير وزير مفوض، مفوض إفتاء، الطيارين، أمين منطقة ووكيل أمين، رئيس مركز شؤون مناطق، وكيل إمارة منطقة، محافظ ووكيل محافظ، وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد، مستشار، مهندس، أخصائي مراسم، فني علوم جنائية، منفذ عقوبات شرعية، رئيس دورية، خوي، الحراس المتلازمين من المستخدمين، الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري على أن يتم تحديد هذه الوظائف الصحية بشكل دوري، بالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة بحسب جريدة أم القرى .