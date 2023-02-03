7 منصات في "ليب 23" تجمع قادة التغيير في مجالات التقنية والابتكار والاستثمار

يستضيف مؤتمر ليب 23 في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم عبر 7 منصات مختلفة صممت لتشمل كافة الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية تجمع قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ويتضمّن المؤتمر الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري أكثر من 500 جلسة في مكان واحد لمناقشة عددٍ من الموضوعات في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في التقنية والابتكار.

وستجمع "المنصة الرئيسة" في المؤتمر قادة الأعمال والخبراء حول العالم لمشاركة منظورهم ورؤيتهم في المستقبل المدعوم بالتقنية، تحت عنوان " نحو آفاق جديدة "، كما ستكشف منصة "ديب فيست" عن مبادرات الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصل له العالم من الابتكارات وتقديم عروض توضيحية حية، وعقد النقاشات المتخصصة مع رؤساء أكبر الشركات التقنية العالمية.

كما ستسلط منصة "المستثمرين" الضوء على الاستثمارات في قطاع التقنية والابتكار، وعقد اتفاقيات تجارية واستعراض للشراكات والنماذج الناجحة على مستوى العالم، ولمناقشة أهم المواضيع التقنية مع خبراء التقنية الدوليين ورواد الاعمال تقدم منصة "الجلسات المتخصصة" أربع مسارح تناقش عدة موضوعات عن التقنيات المالية والمدن الذكية والتقنيات الصحية والتعليمية وتجارة التجزئة ومستقبل الطاقة والثورة الصناعية وغيرها.

