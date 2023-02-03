البنك الدولي: على ماليزيا زيادة الضرائب لسد العجز

قال البنك الدولي إنه يتعين على ماليزيا استكشاف مصادر جديدة لتحقيق عائدات من أجل تحسين موقفها المالي، مضيفا أن إستراتيجية البلاد الحالية لضبط الأوضاع المالية عبر خفض الإنفاق أمر صعب.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب البنك الدولي في ماليزيا أبورفا سانجي، اليوم ، إن زيادة الضرائب "كانت مسألة ضرورية على مدار سنوات بسبب تراجع العائدات".

وجاء في تقرير البنك الدولي للمراقبة الاقتصادية في ماليزيا، الذي نشر اليوم، إن مستوى العائدات في البلاد لا يزال منخفضا، مضيفا أن من المتوقع أن تستأنف العائدات الحكومية اتجاهها التراجعي في 2023 بسبب أسعار النفط الخام الأقل حدة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واقترح سانجي أن تدرس الحكومة إعادة تطبيق ضرائب على السلع والخدمات، أو مراجعة الدخل الشخصي أو المبيعات والضرائب الخدمية.

وأشار التقرير إلى أن ماليزيا لا تجمع ضرائب شخصية واستهلاكية كافية، ومتخلفة عن النظراء في هذا الصدد.