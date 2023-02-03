انخفاض التضخم في تركيا إلى 57.6 % خلال يناير

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 57.68 % في يناير ، لكنه أعلى بكثير من التوقعات. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65 % على أساس شهري، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8 % . وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5 % .

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51 % في أكتوبر ، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة بدأت في سبتمبر 2021 وتسببت في انهيار العملة في أواخر ذلك العام.