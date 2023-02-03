الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم ، مدعوما بأداء ناسداك القوي خلال الليل، وقادت مجموعة سوني وغيرها ارتفاع المؤشر بعد الإعلان عن توقعات قوية للنمو.

وصعد المؤشر نيكي 0.39 % ليغلق عند 27509.46 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر . وارتفع المؤشر 0.46 % خلال الأسبوع. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 % إلى 1970.26 نقطة لكنه خسر 0.6 % خلال الأسبوع. وقفز سهم مجموعة سوني 6.18 % بعد أن رفعت الشركة المصنعة للألعاب توقعات الأرباح، كما رفعت هدف مبيعات بلايستيشن 5 بمليون وحدة إلى 19 مليونا في العام المنتهي في مارس بحسب رويترز .

