البنتاجون يتعقب منطاد تجسس صيني تم رصده في أمريكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الجيش الأمريكي رصد منطاد تجسس صيني فوق ولاية مونتانا في شمال غربي الولايات المتحدة. وتابع البنتاجون إن مسار المنطاد يتم متابعته عن كثب وأكد أن البالون لا يزال فوق الأراضي الأمريكية. وأضاف أنه فكر في إسقاطها لكنه قرر عدم تنفيذ هذا الخيار بسبب خطر سقوط الحطام. يشار إلى أن السلطات الأمريكية على يقين من أن منطاد قادم من الصين.

ووقعت حوادث مماثلة في الماضي، لكن هذه المرة بقي منطاد فوق الأراضي الأمريكية لفترة أطول من المعتاد. وبحسب البنتاجون، فإن المنطاد لا يشكل أي خطر على الطائرات بسبب ارتفاعه الشاهق. وتتواصل الولايات المتحدة مع الصين بشأن الواقعة بحسب الفرنسية.

وأكدت الصين أنها تتحقق من تقارير أمريكية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نيغ "نتحقق من ذلك"، مضيفة "إلى حين اتضاح الوقائع، لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة".