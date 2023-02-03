76 مليار دولار إيرادات "ألفابت" خلال 3 أشهر

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، عن نتائج أعمالها في الربع الرابع، مسجلة انخفاضا في الأرباح وارتفاعا في الإيرادات. وقالت الشركة في بيان إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 1% لتصل إلى 76 مليار دولار، مقابل 75 مليار دولار في الربع المقابل لعام 2021. وبلغ صافي أرباحها 13.6 مليار دولار أو 1.05 دولار للسهم خلال الربع بحسب الألمانية.
يأتي هذا مقارنة مع 20.6 مليار دولار، أو 1.53 دولار للسهم الواحد، في الربع الرابع من عام 2021 وتوقع المحللون في المتوسط أن تربح الشركة 1.18 دولار لكل سهم بحسب الألمانية.
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