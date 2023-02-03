ارتفاع إيرادات "أمازون" 9% إلى 149 مليار دولار خلال الربع الرابع

قالت شركة أمازون الأمريكية إن مبيعات التجزئة خلال الربع الرابع كانت أعلى مما توقعه المحللون، لكن المستثمرين ما زالوا يشعرون بخيبة أمل.

وأعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس، أنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية ديسمبر الماضي، زادت الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 149 مليار دولار. وكان الخبراء يتوقعون نموا أقل بكثير.

وتسببت التكاليف المرتفعة، بما في ذلك تكاليف التسريح، في تقليص الدخل التشغيلي لعملاق التجارة الإلكترونية إلى 2.7 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في الربع المقابل لعام 2021 وانخفض صافي الدخل إلى 278 مليون دولار في الربع الرابع مقارنة بـ 14 مليار دولار قبل عام، ويرجع ذلك في الأساس إلى تصحيح قيمة الحصة في شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالعام بالكامل، سجلت أمازون خسارة صافية قدرها 2.7 مليار دولار، مقارنة بصافي ربح قدره 33 مليار دولار في عام ة2021 وشملت الخسارة خسائر في التقييم قبل الضريبة بقيمة 12.7 مليار دولار من استثمارها في ريفيان بحسب الألمانية .

وارتفع صافي المبيعات لعام 2022 بنسبة 9% إلى 514 مليار دولار ، ارتفاعا من 469 مليار دولار أمريكي في عام .2021 ولم تلق هذه الأرقام قبولا حسنا من المستثمرين، مع انخفاض سهم الشركة بنسبة تصل إلى 6 % في فترة بعد ساعات التداول.