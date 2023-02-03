ارتفاع أرباح "ستاربكس" في الربع الأول لكن دون المتوقع

خالفت سلسلة مقاهي ستاربكس العملاقة تقديرات المحللين على الرغم من إعلانها عن تحقيق أرباح في الربع الأول، التي ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة يوم الخميس أن إجمالي أرباحها بلغ 2. 855 مليون دولار أو 0.74 دولار للسهم. هذا بالمقارنة مع 815 مليون دولار، أو 0.69 دولار للسهم، في الربع الأول من العام الماضي.

وباستثناء البنود، أبلغت ستاربكس عن أرباح معدلة قدرها 0.75 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة. وتوقع المحللون أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا تبلغ 0.77 دولار لكل سهم.

وارتفعت إيرادات الربع الأول بنسبة 8.2 % إلى 8.71 مليار دولار من 8.5 مليار دولار العام الماضي.