هذا التعبير مجازي، إذ هو كناية عن أوّل النهار، وعُبِّرَ عنه بالوجه لأنَّك عندما ‏تَنظر إلى الشخص تنظر إلى وجهه أوّلا عندما يقابلك، ومن ذلك قوله تعالى: "وَقَالَتْ ‏طَائِفَة مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمِنُوا بالذِي أُنْزِلَ عَلَى الذِيْنَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ واكْفُرُوا آخِرَهُ ‏لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" سورة آل عمران، آية (72).‏فقولنا: "وجه النهار" المراد به أوّله، فهو مثل الوَجْه للإنسان، فأنت تنظر إلى الوجه ‏أوّلاً عندما يقابلك الشخص.‏فهو تعبير اصطلاحي جرى مجرى المثل، وشاع استعماله بهذا المعنى لما فيه من ‏البلاغة القائمة على المجاز "الكناية".‏وقد اسْتُعير الوجه لكثير من الأشياء.‏