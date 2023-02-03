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وجه النهار

وجه النهار

أ. د. عبد الله الدايل

هذا التعبير مجازي، إذ هو كناية عن أوّل النهار، وعُبِّرَ عنه بالوجه لأنَّك عندما ‏تَنظر إلى الشخص تنظر إلى وجهه أوّلا عندما يقابلك، ومن ذلك قوله تعالى: "وَقَالَتْ ‏طَائِفَة مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمِنُوا بالذِي أُنْزِلَ عَلَى الذِيْنَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ واكْفُرُوا آخِرَهُ ‏لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" سورة آل عمران، آية (72).‏
فقولنا: "وجه النهار" المراد به أوّله، فهو مثل الوَجْه للإنسان، فأنت تنظر إلى الوجه ‏أوّلاً عندما يقابلك الشخص.‏
فهو تعبير اصطلاحي جرى مجرى المثل، وشاع استعماله بهذا المعنى لما فيه من ‏البلاغة القائمة على المجاز "الكناية".‏
وقد اسْتُعير الوجه لكثير من الأشياء.‏
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