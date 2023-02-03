«تشيبوراشكا» يتصدر الأفلام الروسية ويعرض في الشرق الأوسط

سيعرض فيلم "تشيبوراشكا" الروسي من إخراج دميتري دياتشينكو، في آذار (مارس) المقبل في دول الشرق الأوسط.

أعلنت يوليانا سلاشيفا رئيسة مجلس الإدارة في شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية، "أن فيلم تشيبوراشكا الروسي سيعرض في آذار (مارس) المقبل في دول الشرق الأوسط".

أصبح الفيلم أعلى الأفلام الروسية من حيث إيرادات شباك التذاكر التي بلغت منذ 1 كانون الثاني (يناير) الماضي 5.8 مليار روبل، وتقدم "تشيبوراشكا" على الفيلم الكوميدي "العبد" (2019) من إخراج كليم شيبينكو، والحلقة الأولى من فيلم جيمس كامرون "أفاتار" (2009).

وتضم بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية سيرجي جارماش، يلينا ياكوفليفا، فيودور دوبرونرافوف وغيرهم.

وصدر فيلم "تشيبوراشكا" في الأول من كانون الثاني (يناير)، بميزانية إنتاج بلغت الـ850 مليون روبل، وحقق في اليوم الأول لعرضه، أرباحا فاقت الـ227 مليون روبل.

يذكر أن "تشيبوراشكا" هو حيوان خيالي لطيف الشكل، يرافقه دائما تمساح يدعى "جينا"، ابتكره الكاتب السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبينسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمن، ليكون أحد أبطال أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية، وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لأفلام شركة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية للإنتاج الفني.

ويروي فيلم "تشيبوراشكا" الكوميدي، قصة مغامرات هذا الحيوان القادم من بلاد البرتقال البعيدة في روسيا.