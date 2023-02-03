بمحتوى متنوع .. هيئة الإذاعة والتلفزيون تكشف عن الدورة البرامجية لرمضان 2023

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن حزمة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية الجديدة للعام الحالي، التي تتسم بطابع حواري وترفيهي، إضافة إلى حضور لافت للدراما المحلية.

ويأتي برنامج "ذات" في موسمه الثاني على شاشة السعودية في مقدمة برامج الدورة الرمضانية، يقدمه سامي الجابر، ويعود برنامج "مراحل"، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، للظهور للموسم الثاني عبر شاشة SBC.

وسيكون للمشاهد موعد مع المسابقات عبر برنامجي " اسمك فرش"، و"الكاش في الطريق"، إضافة إلى ذلك ستقدم الهيئة عبر قنواتها وإذاعاتها باقة متنوعة من البرامج الإنسانية والدينية والحوارية والترفيهية.

كما ستقدم الهيئة خلال رمضان 2023 مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي ذو الطابع الاجتماعي "قرة عينك"، تشارك فيه فنانات من السعودية ويبث على القناة السعودية، وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي "برودكات"، و" نتفلوركس" اللذين يعرضان على شاشة SBC، حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي.

وتسعى الهيئة إلى أن التركيز على المحلية في العمل البرامجي والدرامي هو ما تهتم به، فضلا عن التخطيط المسبق للأعمال، حيث تم التحضير لدورة رمضان المقبل بعد عيد الفطر الماضي.

ويأتي معظم أفكار الدورة البرامجية الحالية من اقتراحات الجمهور عبر المنصة التي خصصتها الهيئة لتلقي الأفكار والاقتراحات.

وفي وقت سابق، أكد محمد الحارثي الرئيس التنفيذي للهيئة، أن التطوير يحتاج إلى استمرارية ورؤية، بجانب وجود فريق عمل مميز، وهو ما نعمل عليه في المحتوى البرامجي، وقد حرصنا في الدورة البرامجية الرمضانية على إرضاء جميع أذواق المشاهدين ومتطلباتهم.