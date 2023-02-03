«الثقافة» تستعرض خدماتها الرقمية في «قمة الحكومة»

تستعد وزارة الثقافة للمشاركة في مؤتمر قمة الحكومة الرقمية LEAP 2023، الذي سيقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 شباط (فبراير) الجاري، بمشاركة الشركات التقنية الأكثر ابتكارا في العالم، إضافة إلى صناديق الاستثمارات المحلية والعالمية ورجال الأعمال في الأسواق التقنية.

وستستعرض الوزارة من خلال مشاركتها في جناح السعودية الرقمية، عددا من التقنيات الناشئة والحديثة التي أطلقتها الوزارة لخدمة القطاع الثقافي في المملكة والمنتمين إليه، في ظل جهودها المتواصلة في تعزيز دور التقنية، والاستفادة من العصر الرقمي في دعم الممارسين والمهتمين بالشأن الثقافي، ومنها تقنيات الواقع الافتراضي للمواقع التراثية.

كما ستتضمن مشاركتها توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وشركات تقنية، وإطلاق مشاريع تقنية جديدة تخدم القطاع الثقافي في المملكة. وتعد ثاني مشاركة للوزارة في المؤتمر، بعد أن شاركت في النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي، وشهدت إطلاق مبادرتين نوعيتين داعمتين لأهداف مجلس المحتوى الرقمي، وهما: منصة ممارسي الثقافة والمحتوى الرقمي، ومبادرة فرص الابتعاث في مجالات المحتوى الرقمي، وذلك في إطار جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية التي أنشئ لأجلها المجلس.