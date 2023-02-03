برعاية وزير الثقافة .. إطلاق ملتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية في جدة

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أقامت منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس، "ملتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية"، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة. وألقى حسين إبراهيم الأمين العام للمنظمة، كلمة أشار خلالها إلى أن اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 467 مليون نسمة، هي من بين اللغات الأربع الأكثر استخداما في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارا ونموا بين اللغات الأخرى. ولفت النظر إلى أن المنظمة، وحرصا منها على إيلاء اللغة العربية ما تستحقه من اهتمام ورعاية، وبتعاون ومبادرة من المملكة.

ونوه بموافقة مجلس الوزراء بتسمية عام 2023 "عام الشعر العربي"، وما تعكسه هذه المبادرة من احتفاء بالقيمة المحورية للشعر في الثقافة العربية على امتداد تاريخ العرب.

من جهته، قال الدكتور عبدالله الوشمي الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، "يحسب للمنظمة دعمها للغة العربية، منذ إنشائها، حيث تمثل لغة رسمية، من بين اللغات المعتمدة في جميع أجهزتها والمؤسسات التابعة لها"، لافتا النظر إلى أن ذلك يندرج ضمن سياق استراتيجية كبرى لتوظيف اللغة العربية في البناء الحضاري الإسلامي والإنساني، وفي التواصل والتبادل الثقافي، وترسيخ الهوية الإسلامية ونشر قيم الوسطية وتفعيل آليات التعارف والتقارب بين الشعوب والحضارات والديانات.

وأكد أن الاحتفاء الذي أقيم اليوم في أروقة "التعاون الإسلامي"، يحتم على الجميع بذل مزيد من الجهود المؤسسية لتعزيز حضور اللغة العربية، مشيرا إلى أن المجمع يسعى إلى ربط اللغة بالثقافة وفهم اللغة العربية في سياقها الجمالي الكبير، وأن هذا السياق يؤكده ارتباط "العربية" بالأدب والغناء والموسيقى وجماليات الخط العربي، والأزياء، وما ينقش ويكتب على الجدران، وعلى الجبال، وعلى الأيدي، وغير ذلك.