الذهب يهبط من أعلى مستوى في 9 أشهر مع تعافي الدولار

انخفضت أسعار الذهب 2 في المائة اليوم مع تعافي الدولار ووسط عمليات بيع لجني الأرباح بعدما سجل المعدن النفيس أعلى مستوياته في تسعة أشهر إثر تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحسب "رويترز" هبط الذهب في السوق الفورية 1.8 في المائة إلى 1915.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1852 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022 في وقت سابق من الجلسة.

وجرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة منخفضة 0.6 في المائة عند 1930.8 دولار.

وقفز مؤشر الدولار نحو 1 في المائة أمام العملات الرئيسة الأخرى، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 1.8 في المائة إلى 23.55 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.8 في المائة إلى 1021.98 دولار وتراجع البلاديوم 1 في المائة إلى 1652.64 دولار.