«إنسان نياندرتال» اصطاد أفيالا ضخمة قبل 125 ألف عام

أظهرت دراسة جديدة أن إنسان نياندرتال كان قبل 125 ألف عام يصطاد الأفيال المستقيمة الأنياب التي انقرضت، مع أن حجمها كان ضخما، يبلغ ضعف حجم الأفيال الإفريقية الحالية، إذ كان وزنها يصل إلى 13 طنا، في حين كان ارتفاع كتفيها أربعة أمتار.

ومن خلال هذه الخلاصة غير المسبوقة، توفر الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" معطيات جديدة تتيح فهما أكبر، لإنسان نياندرتال الذي عاش في عصور ما قبل التاريخ.

وقال المعد المشارك للدراسة ويل روبروكس للوكالة "الفرنسية"، إن "إنسان نياندرتال كان يحسن التصرف بكميات هائلة من الطعام"، غير متأتية فقط من صيد الخيول أو الأبقار أو الغزلان.

وأوضح أن هذه الكميات كانت "تحفظ لفترات طويلة، وهو ما لم يكن معروفا من قبل"، أو كانت تستهلك نظرا إلى أن الإنسان كان يعيش في "مجموعات بشرية أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا".

وكان تقطيع فريسة يبلغ متوسط وزنها عشرة أطنان قبل تعفن اللحم يستغرق العمل أياما عدة بمشاركة نحو 20 رجلا، بحسب الباحثين. وكانت توفر ما يكفي من الطعام لمدة ثلاثة أشهر لـ25 شخصا، أو شهرا واحدا لمئة شخص. أما الطريقة لحفظها فكانت ربما تجفيفها بالنار.

ولكن كيف كان إنسان نياندرتال يفعل لقتل هذه الحيوانات العملاقة؟ لا تتوافر معطيات مؤكدة في هذا الشأن، لكن إحدى الفرضيات هي أن الصيادين كانوا يشلون حركة الأفيال باستدراجها إلى مناطق موحلة تعلق فيها، أو إلى الفخاخ محفورة، ثم كان يجهزون عليها بالرماح.

وكان الباحثون يتساءلون طويلا عن سبب وجود عظام فيلة بالقرب من الأدوات الحجرية في كثير من المواقع الأثرية، فهل كان إنسان نياندرتال قادرا فعلا على اصطيادها، أم أنه كان يتغذى على الحيوانات النافقة لأسباب طبيعية؟ ولم يعثر قط على آثار ضربات أو رمح عالق في العظم أو سوى ذلك من أدلة قاطعة على أن الإنسان كان يصطاد هذه الحيوانات المعروفة علميا باسم Palaeoloxodon antiquus، وهذا ليس مفاجئا نظرا إلى حجمها. وقد عد علماء الوراثة أن ثمة صلة بينها وبين الفيلة الإفريقية الحالية.

ولكن في الموقع المعروف باسم نويمارك-نورد 1، بالقرب من مدينة هاله الحالية في ألمانيا، عثر على مؤشر شكل تنبيها للعلماء، هو عبارة عن بقايا نحو 70 فيلا، وهي أكبر تجمع معروفة، وهي في غالبيتها العظمى ذكورا بالغة. ورأت الدراسة أن عدم التنوع هذا ناتج عن اختيار الصيادين.

ويرجح أن اصطياد الذكور من الفيلة كان أسهل، إذ هي تتنقل منفردة، في حين أن الإناث كانت تعيش ضمن قطعان. كذلك كانت ذكور الفيلة توفر طعاما أكثر نظرا إلى أن حجمها أكبر من الإناث.

ثم بادر الباحثون إلى تحليل مجهري للعظام المحفوظة بشكل جيد جدا لنحو 60 من هذه الأفيال، وتبين أنها تحمل بوضوح آثار أدوات الصوان التي كان إنسان نياندرتال يستخدمها لتقطيعها، وهي شقوق لا تزيد على بضعة سنتيمترات.