جزيرة إسبانية تمنع دخول السيارات لحماية بيئتها

باتت سلطات جزيرة مينوركا، إحدى أكثر الوجهات السياحية المعروفة في إسبانيا، قادرة على الحد من عدد المركبات التي تدخلها، في خطوة ترمي إلى حماية بيئتها، على ما أعلن برلمان جزر البليار الإقليمي.

وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، تبنى البرلمان قانونا يتيح لحكومة الجزيرة "تقييد دخول أي نوع من السيارات ذات المحركات إلى مينوركا" و"فرض عدد أقصى من المركبات التي يمكنها السير في الجزيرة خلال فترة محددة"، بحسب نص القانون.

كذلك، يتيح القانون لسلطات الجزيرة الحد من عدد المركبات المستأجرة التي يمكن أن تدخل الجزيرة، ونص كذلك على تنظيم الأنشطة البحرية والخدمات والمنتجعات على الشواطئ.

وتأتي هذه الإجراءات بعد 30 عاما على تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" الجزيرة ضمن محميات المحيط الحيوي.

ومينوركا هي إحدى جزر البيار الثلاث الكبيرة إلى جانب مايوركا وإيبيزا، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة.

واستقبلت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها مائة ألف نسمة، نحو 160 ألف سائح في آب (أغسطس) 2022، على أما أظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء.