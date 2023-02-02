طفل هندي يبلغ 8 أعوام يطور 3 تطبيقات ذكية

حاز الطفل الهندي، ريشي شيف براسانا، البالغ من العمر ثمانية أعوام، إبهار العالم، بعد فوزه بجائزة مرموقة في الهند في مجال الابتكارات، ليس فقط لكونه مطور تطبيقات للهواتف الذكية، وإنما لأنه ولد بمعدل ذكاء 180 درجة، أعلى من عالم الفيزياء الراحل، ألبرت أينشتاين.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، نشر صورة له مع الطفل، ريشي شيف براسانا، أثناء تسلمه جائزة "برادهان مانتري راشتريا بوراسكار" للابتكارات في 24 كانون الثاني (يناير)الماضي، وكتب معها على "تويتر"، "إن ريشي شيف براسانا متحمس لتطوير التطبيقات، كما أنه مهتم بالعلم بالقدر نفسه، إنني سعيد بلقائك اليوم".

وريشي شيف براسانا هو تلميذ من مدينة بنغالور الهندية، حاز الأسبوع الماضي جائزة "برادهان مانتري راشتريا بال بوراسكار" للابتكارات، وهو العضو الأصغر سنا في منظمة "مينسا إنترناشونال"، وهي جمعية تضم الأشخاص أصحاب معدل الذكاء المرتفع.

وبحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك"، طور ريشي ثلاثة تطبيقات ذكية، هي "تطبيق اختبار الذكاء" للأطفال، و"دول العالم"، و"خط مساعدة كوفيد بنغالور"، كما أنه قام بتأليف كتابين، كما يخطط حاليا لاستكمال كتاب آخر سيتم إصداره في سلسلة.

وريشي من مواليد بلدة نانجانجود في منطقة ميسورو، ويعيش حاليا في أوتاراهالي في بنغالور مع والديه براسانا كومار إم وريشيشواري.

يؤكد والدا ريشي أن الإنجازات التي حققها نجلهما في سن مبكرة تشكل تحديا بالنسبة إليهما، وأنه تم توجيههما لتشجيعه في كل ما يفعله، إذ قال والده براسانا كومار، "نحاول إشراكه والتأكد من أنه لن يحيد عن مساره".