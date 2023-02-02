درج المنازل .. يحرق السعرات الحرارية ويقوي العضلات

يحاول كثيرون أن يلتمسوا الأعذار لعدم ممارسة الرياضة، فيقولون إنهم لا يجدون وقتا كافيا للذهاب إلى الأندية الرياضة، نظرا لانشغالهم بالدراسة أو العمل، لكن خبراء اللياقة ينصحون بأشياء يمكن أن نقوم بها في البيوت التي نسكنها، دون الاضطرار للذهاب إلى الخارج.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الدرج الموجود في البيوت والمباني أداة مجانية للياقة، لأنه يساعد بشكل ملحوظ على حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات.

وأضحى الناس يقبلون بشكل مباشر واتكالي على المصاعد، حتى وإن كانوا يصعدون طابقا أو طابقين، في عادة لا تخلو من الكسل والخمول.

ويساعد صعود السلم على نحو منتظم، فترة معقولة، على تقوية العضلات، كما يعود بالنفع على صحة القلب، ويعزز الوقاية من الأمراض، مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسمنة.

وكشفت دراسة طبية أجراها باحثون في جامعة برمنجهام، أنها تتمتع بنجاعة تعادل أجهزة الرياضة المعروفة لدى الناس، في حين لا تتطلب دفع أي مبلغ أو اشتراك، فيما تجعل الشخص يتصبب عرقا.

ويعيش كثيرون في العصر الحالي داخل شقق موجودة في بنايات شاهقة، ما يعني أن أناسا كثيرين بوسعهم أن يبدؤوا صعود الدرج عوض اللجوء إلى المصاعد الكهربائية.

في الولايات المتحدة، مثلا، تشير بيانات الجمعية الوطنية للشقق، إلى أن 39 مليون أمريكي يسكنون في شقق، كثيرون منهم في طوابق مرتفعة.

ويوضح الخبراء أن صعود الدرج لا ينطوي على أي مخاطر مقلقة، فخطر السقوط فيه لا يزيد على خطر سقوط الشخص الذي يمشي على أرض مستوية، إلا في حال كان الفرد يعاني مشكلة في التوازن.