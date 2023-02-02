تم اليوم في جدة، تدشين أول حافلة نقل عام كهربائية في السعودية، التي ستقدم خدماتها لسكان جدة ضمن مسارات النقل العام.

حيث تستطيع الحافلة السير لمسافة 300 كيلو في الرحلة الواحدة، وتعد من الحافلات الحديثة ذات الكفاءة العالية إذ تستهلك الكهرباء بأقل من 10 في المائة مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى، وستعمل ضمن مسار A7 الذي يربط الخالدية بالبلد عبر شارع الأمير سعود الفيصل مرورا بطريق المدينة المنورة، في حين يستفيد من خدماتها الركاب في أحياء الخالدية، والروضة، والأندلس، والرويس، والبغدادية، والبلد.