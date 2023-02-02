2.3 مليار ريال أرباح بنك البلاد خلال 2022 بارتفاع 23.4 %

أعلن بنك البلاد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجل أرباح بلغت 2.3 مليار ريال مقابل أرباح 1.9 مليار ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 23.4 في المائة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13 في المائة، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل عملات أجنبية.