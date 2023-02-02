2.3 مليار ريال أرباح بنك البلاد خلال 2022 بارتفاع 23.4 %

أعلن بنك البلاد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجل أرباح بلغت 2.3 مليار ريال مقابل أرباح 1.9 مليار ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 23.4 في المائة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13 في المائة، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل عملات أجنبية.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|4,971.5
|3,761.3
|32.17
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|3,886.7
|3,489.5
|11.38
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|5,191.4
|4,584
|13.25
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|2,320.7
|1,880.2
|23.43
|صافي الربح (الخسارة)
|2,081.7
|1,686.5
|23.43
|اجمالي الدخل الشامل
|1,409.2
|1,230.5
|14.52
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة)
|13,398.9
|11,980.1
|11.84
|الموجودات
|129,542.9
|110,853.7
|16.86
|الاستثمارات
|20,600.1
|17,092.2
|20.52
|ربحية (خسارة) السهم
|2.09
|1.69
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
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