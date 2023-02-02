من هو محافظ البنك المركزي السعودي الجديد؟

صدر اليوم أمر ملكي، بتعيين أيمن السياري محافظا للبنك المركزي السعودي، خلفا للدكتور فهد المبارك الذي أمضى في منصبه عامين.

ويأتي تعيين السياري بعد أن شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ 2019، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن، وقد أكمل برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد، وهو حاصل على شهادة الـ CFA كمحلل مالي معتمد.

وبحسب السيرة الذاتية المنشورة للسياري في موقع "ساما"، فقد بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، وحصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني، قبل أن ينتقل للعمل في البنك المركزي السعودي عام 1999، والذي أعاره عام 2003 للعمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن لمدة ثلاثة أعوام، وعين وكيلا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار عام 2013، ومن ثم نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في 2019 قبل أن يصدر الأمر الملكي اليوم الذي تعين بموجبه محافظا للبنك المركزي.