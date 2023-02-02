الأسهم السعودية تهبط بأعلى وتيرة في شهر بضغط البنوك

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بأعلى وتيرة في شهر، ليستمر تراجع المؤشر العام للجلسة الرابعة مع ضغوط أسهم البنوك.

قاد سهما أرامكو السعودية ومصرف الإنماء الضغط على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما 1 و4.3 في المائة، فيما انخفض سهم مصرف الراجحي 0.75 في المائة.

مصرف الإنماء أعلن اليوم عن تحقيقه صافي أرباحا خلال العام الماضي بلغت 3.59 مليار ريال وهي تزيد بنحو 33 في المائة عن العام الذي سبقه.

بحسب بيان المصرف جاءت الأرباح نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 82 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10702 نقطة، وسط تعاملات بلغت 4.1 ميار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 170 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 316.9 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الإنماء ومصرف الراجحي وكذلك البنك الأهلي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 77 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم سلامة للتأمين بمكاسب 6 في المائة، تلاه دار الأركان المرتفع 4.9 في المائة.



في المقابل، هبطت أسهم 130 شركة تصدرها وحدات الخبير للنمو والدخل 5.4 في المائة تلاه مصرف الإنماء.

من بين الأسهم المتراجعة جاء كل من الحبيب 3.3 في المائة، البنك السعودي الفرنسي والمجموعة السعودية بواقع 3.2 في المائة.