الدولار يتراجع بعد تصريحات باول واليورو عند أعلى مستوى في 10 أشهر

انخفض الدولار اليوم بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم ما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس المجلس جيروم باول أمس إن "عملية تخفيف التضخم بدأت" في أكبر اقتصاد في العالم لكنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات غير وشيكة.

ويعد بيان الاحتياطي الفيدرالي، والذي جاء في ختام اجتماعات استمرت يومين اتفق خلالها صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.

وبحسب "رويترز"، تراجع الدولار بعد تصريحات باول. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 100.80 أمس الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسة.

وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07 في المائة عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من واحد في المائة أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.7158 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم. وجرى شراؤه في أحد التعاملات عند 0.7150 دولار بعد ارتفاعه 1.2 في المائة في الجلسة السابقة.

كما بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.65365 دولار بعد أن قفز بأكثر من واحد في المائة أمس الأربعاء.

وانخفض الدولار بأكثر من 0.5 في المائة مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17.

وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. وتشير التوقعات إلى رفع كل منها لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار اليوم وارتفع في أحدث التداولات 0.3 في المائة عند 1.1023 دولار فيما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.14 في المائة إلى 1.2392 دولار.