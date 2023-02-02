"بوينج" تفوز بعقد لتزويد صواريخ بالستية بأنظمة توجيه بـ 1.6 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن مجموعة بوينج فازت بعقد قيمته 1,6 مليار دولار مع واشنطن لتزويد الصواريخ البالستية العابرة للقارات "مينيوتمان 3" بأنظمة توجيه.

وقالت الوزارة التي تنشر العقود الممنوحة لمختلف الموردين يوميا، إن العقد لا ينص على عدد محدد من أنظمة التوجيه التي ستسلمها "بوينج" لكنه ينص على استمراره حتى الأول من فبراير 2039. وأوضحت أنه "سيتم العمل في قاعدة إير فورس وان في هيل بولاية يوتا" بحسب الفرنسية.

و"مينيوتمان 3" الموضوع في الخدمة منذ خمسين عاما هو صاروخ مزود برأس حربي يمكن تزويده في زمن الحرب بقنبلة نووية.

وأجرى البنتاغون في السابع من سبتمبر اختبارا روتينيا للصاروخ لكن أعلن عن العملية مسبقا لتجنب أي تصعيد للتوتر مع روسيا في خضم الصراع في أوكرانيا.

وأطلق الصاروخ غير المزود بقنابل من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا وقطع 6760 كيلومترا فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من أرخبيل كواجالين الصغير في جزر مارشال.

