"فيدكس" تعتزم تسريح 10% من موظفي الإدارة

أعلنت شركة خدمات البريد والشحن الأمريكية فيدكس اعتزامها خفض "فريق المسؤولين والمديرين" لديها بأكثر من 10 في المائة مع دمج بعض الفرق والوظائف الأخرى.

ويأتي خفض الوظائف في وقت تستهدف شركة التغليف والشحن العملاقة خفض النفقات لتناسب الطلب في ظل أوضاع العمل الأضعف من التوقعات.

وقال راج سوبرامانيام الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة إلى الموظفين: "هذه كانت خطوة ضرورية لكي نصبح مؤسسة أكثر كفاءة ورشاقة .. مسؤوليتي هي النظر بعين نقدية إلى العمل وتحديد أين يمكن أن نصبح أقوى من خلال التناسب بين حجم شبكتنا وطلب عملائنا".

وفي سبتمبر الماضي، قالت فيدكس إنها تعتزم خفض النفقات بما بين 2.2 و2.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023.