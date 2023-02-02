بعد إلغاء اكتتاب بمليارات الدولارات .. تعليق أسهم شركات "أداني" بعد تراجعها في بورصة بومباي

علق تداول أسهم عدد من شركات مجموعة الملياردير الهندي غوتام أداني اليوم بعد تراجع أسعارها عند افتتاح بورصة بومباي بعد إلغاء اكتتاب عام بمليارات الدولارات.

وتراجع سعر أسهم "أداني انتربرازس" درة المجموعة بنسبة 10 في المائة في بداية المداولات حسب معطيات بورصة بومباي، ما أدى إلى توقف الصفقات.

وتراجعت أسعار أسهم "أداني غرين إينرجي" و"أداني بورتس" و"أداني توتال غاز" و"أداني ترانسميشن" 10 في المائة أيضا وعلق تداولها، بينما انخفض سعر أسهم "أداني ويلمار" بنسبة 5 في المائة.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار أسهم أداني لليوم السادس على التوالي على أثر اتهامات باحتيال في المحاسبة أوردتها شركة الاستثمار الأميركية "هيندينبورغ ريسيرش" في تقرير الأسبوع الماضي.

وتسببت هذه القضية بخسارة الشركات التي تضمها مجموعة أداني 104 مليارات دولار بحسب وكالة الأنباء المالية بلوميرج. وانخفضت الثروة الشخصية لأداني عشرات المليارات من الدولارات ما أدى إلى خسارته لقب أغنى رجل في آسيا.