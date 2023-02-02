3.6 مليار ريال أرباح "الإنماء" خلال 2022 بارتفاع 33%

أعلن مصرف الإنماء النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجل أرباح بلغت 3.6 مليار مقابل أرباح 2.7 مليار ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 33 في المائة.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|7,613
|5,677.8
|34.08
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|6,066.5
|5,140.4
|18.02
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|7,963.1
|6,659.6
|19.57
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|4,012.9
|3,021.6
|32.81
|صافي الربح (الخسارة)
|3,599.1
|2,709.4
|32.84
|إجمالي الدخل الشامل
|2,950.1
|2,661
|10.86
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة)
|31,876.3
|30,711
|3.79
|الموجودات
|200,436.2
|173,476.1
|15.54
|الاستثمارات
|38,528.6
|33,277.6
|15.78
|محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|146,492
|126,271.5
|16.01
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|2,765
|2,357.6
|17.28
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|1,188.7
|1,266.3
|-6.13
|ودائع العملاء
|145,168.5
|121,060.6
|19.91
|ربحية (خسارة) السهم
|1.73
|1.31
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 19.6 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات.
وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاك وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.
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