3.6 مليار ريال أرباح "الإنماء" خلال 2022 بارتفاع 33%

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 19.6 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات. وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاك وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.