الأسهم السعودية تواصل الانخفاض وسط تباين القطاعات .. السوق تتحرك بنسب طفيفة في الجلسات الأخيرة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 10783 نقطة فاقدة تسع نقاط بنحو 0.08 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة، ما يعادل 0.09 في المائة إلى 1489 نقطة. وجاء التراجع وسط انخفاض السيولة بنحو 20 في المائة، وتباين أداء القطاعات. وتميل السوق نحو التحرك بنسب طفيفة في الجلسات الأخيرة، ما يعكس ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.من ناحية فنية، الحفاظ على مستويات الدعم عند 10720 نقطة يبقي فرص الارتفاع، بينما كسرها يدفع السوق إلى موجة جني أرباح.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10788 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10739 خاسرا 0.49 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10783 نقطة فاقدا تسع نقطة بنحو 0.08 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بواقع 921 مليون ريال، لتصل إلى 3.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة، ما يعادل 15 مليونا إلى 132 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 54 ألف صفقة لتصل إلى 282 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.1 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بمقدار 0.9 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بـ 0.34 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" 2.3 في المائة، ثم "الرعاية الصحية" بواقع 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ 1 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 25 في المائة بقيمة 933 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 17 في المائة، ما يمثل 634 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 11 في المائة بنحو 406 ملايين ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سلامة" بنحو 10 في المائة ليبلغ 15.40 ريال، يليه "مجموعة الحكير" بـ 6 في المائة ليصل إلى 24.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب" 4.4 في المائة، حيث أغلق عند 42.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المجموعة السعودية" بواقع 4.6 في المائة ليغلق عند 23.66 ريال، يليه "تعليم ريت" بـ 3.7 في المائة إلى 11.34 ريال، وحل ثالثا سهم "بدجت السعودية" بمقدار 3 في المائة ليقفل عند 48.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 439 مليون ريال، يليه البنك الأهلي بنحو 246 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ 152 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية