«نمو» تضيف 7 نقاط بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" سبع نقاط بواقع 0.04 في المائة إلى 19147 نقطة. وزادت قيمة التداول 22 في المائة، ما يعادل 3.8 مليون إلى 21 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 77 في المائة بواقع 205 آلاف لتبلغ 471 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت ألفي صفقة مرتفعة 132 صفقة بنحو 7 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوسائل الصناعية" بنحو 15 في المائة ليبلغ 21.62 ريال، يليه "آيكتك" بـ 5.5 في المائة ليصل إلى 59.80 ريال، وحل ثالثا سهم "موبي للصناعة" 5 في المائة، حيث أغلق عند 65 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "قمة السعودية" بواقع 9.5 في المائة ليغلق عند 101.40 ريال، يليه "إنماء الروابي" 9.1 في المائة إلى 20.90 ريال، وحل ثالثا سهم "رواسي" بمقدار 7.7 في المائة مقفلا عند 96 ريالا.وكان الأعلى تداولا "الوسائل الصناعية" بنحو 4.6 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ 1.6 مليون ريال.