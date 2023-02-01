الدولار يقلص خسائره بعد بيان الفيدرالي بشأن الفائدة

قلص الدولار خسائره اليوم بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، لكنه واصل التعهد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم، بحسب "رويترز".

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد "نموا متواضعا" ومكاسب وظيفية "قوية" فيما لا يزال صانعو السياسات "متأهبين للغاية لمخاطر التضخم".

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قد تراجع 0.17 في المائة خلال اليوم عند 101.91 بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 101.64.

وارتفع اليورو 0.45 في المائة خلال اليوم إلى 1.09090 دولار، فيما انخفضت العملة الأمريكية 0.38 في المائة خلال اليوم مقابل الين الياباني إلى 129.63.