باول: نحتاج لمزيد من الأدلة للتأكد من أن التضخم يتخذ منحى نزوليا

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس اليوم، لكنه واصل التعهد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

ورحب رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول بالتراجع الأخير في بيانات التضخم لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ اثنين في المائة.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف (البالغ اثنين في المائة)".