زيادة غير متوقعة في فرص العمل بأمريكا خلال ديسمبر

زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر، ما يظهر أن الطلب على العمالة لا يزال قويا على الرغم من رفع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة من الركود، ما قد يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على التشديد النقدي.

وقالت وزارة العمل في استبيان شهري اليوم إن فرص العمل، وهي معيار للطلب على العمالة، زادت 572 ألفا إلى 11 مليونا في اليوم الأخير من شهر ديسمبر. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 10.250 مليون فرصة عمل.

ومن المقرر أن يختتم مسؤولو مجلس الاحتياطي اجتماعات استمرت ليومين في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يرفع المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس. وزاد سعر الفائدة العام الماضي 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى ما بين 4.25 و4.50 في المائة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

وكانت وزارة العمل ذكرت أمس أن الأجور ارتفعت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.