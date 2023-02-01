الأسهم الأوروبية تستقر عند الإغلاق وسط ترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم قبيل رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع وتعليقات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من شأنها أن توفر مزيدا من المؤشرات على خطط البنك المركزي للتشديد النقدي، بحسب "رويترز".

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن مكاسبه السابقة واستقر عن الإغلاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من 4.50 في المائة إلى 4.75 في المائة في الساعة (1900 بتوقيت جرينتش).

وسيترقب المستثمرون أيضا المؤتمر الصحفي لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن مؤشرات على المدة التي يمكن أن تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال جايلز كوجلان كبير محللي السوق في (إتش.واي.سي.إم) "أسواق الأسهم لا تريد القيام بأي تحركات كبيرة حتى نسمع من الاحتياطي الفيدرالي".

وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي ستصدر قرارات بخصوص السياسة النقدية عن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس ومن المرجح أن يرفع كلاهما أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.